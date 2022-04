Sversamenti illeciti, Asia becca altri trasgressori Ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Ora saranno multati

"Ancora uno sversamento illecito catturato dalle nostre telecamere!".

Asia torna a denunciare l'abbandono illegale di rifiuti.

"L'ecopunto in questione- prosegue il post di denuncia su facebook - è quello di contrada Montecalvo. I due trasgressori sono stati colti in flagranza mentre scaricavano materiale di risulta, lastre di cartongesso e attrezzi per la controsoffittatura.

Abbiamo trasmesso le immagini, come di consueto, ai vigili urbani che provvederanno ad irrogare loro la multa".