Il consigliere di Pietrelcina, Scocca nel coordinamento regionale Anci giovani Soddisfatto Matera (FdI): importante riconoscimento per un amministratore serio e capace



Il consigliere comunale di Pietrelcina e vicecoordinatore provinciale di Fratelli d'italia Sannio, Alessio Ermenegildo Scocca è stato eletto nella giornata di ieri nel Coordinamento regionale di ANCI giovani Campania.

Nella prestigiosa Sala Cirillo della Città Metropolitana di Napoli, l’assemblea congressuale di Anci Giovani ha dunque rinnovato il Coordinamento regionale dei giovani amministratori Anci.

Il Coordinatore provinciale Domenico Matera si dichiara "soddisfatto per questo importante riconoscimento ad Alessio Ermenegildo Scocca, amministratore serio e capace, che saprà rappresentare le istanze del territorio presso l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Lo abbiamo proposto convintamente come Fratelli d’Italia e siamo felici del risultato ottenuto".

"Sono onorato per questa nuova opportunità - afferma Alessio Ermenegildo Scocca - sarà una nuova sfida che affronterò come sempre con lo spirito di servizio che secondo me deve contraddistinguere chi si impegna in politica. È un onore rappresentare il Sannio in seno al Coordinamento regionale Anci dei giovani amministratori e ringrazio il Coordinatore provinciale Domenico Matera e il Sen. Antonio Iannone per aver creduto in me proponendomi come candidato.

Auguro buon lavoro a tutti i giovani amministratori eletti, certo che sapremo affrontare al meglio le tante sfide che ci aspettano offrendo il nostro contributo".