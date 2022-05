Lettera al direttore: "Solidarietà a Ornella Mariani Forni" L'intervento di Luciano Scarpitti: "Non è più possibile criticare le istituzioni?"

Riceviamo e pubblichiamo:



Caro Pierluigi Melillo, innanzi tutto permettimi di complimentarmi con te per il bel giornale telematico che dirigi con l’impegno dei tuoi ottimi collaboratori. Sono un vecchio giornalista pubblicista romano cui ancora piace leggere e scrivere. Da pensionato vivo nell’Alto Sannio della Provincia di Isernia. In particolare colgo l’occasione di dichiararti che ho percepito la cortesia, l’obiettività e la estrema professionalità (non era facile) di Enzo Spiezia, del quale ho letto e apprezzato l’articolo riguardante la recente perquisizione della casa della Signora Ornella Mariani Forni. Poiché conosco molto bene la Signora oggetto delle indagini e le sue idee liberamente e apertamente manifestate in ogni occasione privata e pubblica, mi dichiaro assolutamente solidale con Lei . Non è forse più possibile in Italia criticare l’operato del Presidente della Repubblica? Non è più possibile criticare l’operato del Presidente del Consiglio e dei Ministri? Non è più possibile criticare quelli che Enzo Spiezia chiama cautamente i vertici dello Stato? Mi domando e domando anche a te: è questa la Democrazia che, a quanto pare leggendo e ascoltando i media nazionali, vogliamo esportare in Russia e nel Mondo? La nostra Democrazia è malata. Lo dicono tutti. È di moda dirlo. Ma nessuno dice perché, cos’è che non funziona. Ornella Mariani Forni lo dice apertamente e sinceramente, senza insultare mai nessuno, per il grande amore che nutre per la sua, per la nostra Patria. [...] È da qui che nasce la mia spontanea e autentica solidarietà. I cittadini italiani possono eleggere il Presidente della Repubblica? No! Possono eleggere il Presidente del Consiglio? No! Si dice che la nostra è una Repubblica Parlamentare! Bene! Allora possono eleggere i Deputati ed i Senatori? In questo caso mentono coloro che sostengono che sono praticamente “nominati” dai partiti? Sbagliano anche coloro che sostengono che perfino alcuni Sindaci vengono decisi prima che i cittadini vadano alle urne? È questa la nostra democrazia “da esportazione”? Guarda caso l’unico eletto democraticamente, senza aiutini esterni, è considerato il comico Zelensky. [...]. Anche il Presidente degli Stati Uniti, quello che decide della politica mondiale e che stabilisce chi sono i “buoni” ed i “cattivi” internazionali, è stato eletto democraticamente? Sebbene abbia avuto un decisivo contributo dai voti inviati per posta? Inoltre si dice anche che in Italia è vietato il voto di scambio. Sono d’accordo, condivido pienamente il dettato della legge. Trovo molto strano, tuttavia, che l’infrazione venga riscontrata quando vengono distribuiti soldi personali in cambio di voti e non si faccia alcuna obiezione alla disinvolta distribuzione di soldi pubblici, anch’essi in cambio di voti. O no? Insomma, caro Pierluigi, è mia convinta opinione che l’Italia stia franando sotto i colpi di una classe dirigente incapace di farsi stimare dai cittadini. . Spero che le molte persone che condividono le idee ed i sentimenti di amicizia ed affetto con Ornella Mariani Forni facciano sentire rumorosamente la loro voce.

Un caro abbraccio

Luciano Scarpitti