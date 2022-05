Bilancio pesante al San Pio di Benevento, ancora un decesso nei reparti covid 40 i pazienti ancora in degenza positivi al virus, di cui 28 residenti in provincia di Benevento

1 maggio dal bilancio ancora una volta pesante nei reparti covid del San Pio di Benevento. Nonostante la fine di molte delle restrizioni previste fino ad oggi e l'inizio di quella che si spera possa essere una nuova fase della pandemia, il virus continua a circolare e purtroppo anche a far registrare decessi. Nelle ultime 24 ore nel Sannio non ce l'ha fatta una 83 di Caserta in degenza presso il nosocomio di via Pacevecchia, dove attualmente sono 40 i pazienti ricoverati.

Due le culle occupate in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 11 i ricoveri nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 18 a malattie infettive e 9 a medicina interna. Si tratta di 28 pazienti sanniti e 12 provenienti da fuori provincia. Complessivamente diventano 1777 i pazienti accertati positivi trattati presso l'Area Covid dedicata, di cui 1302 residenti nella provincia di Benevento.