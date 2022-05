Mastella: "Sport: Benevento esempio di accoglienza e organizzazione" Dopo il week end in cui la città ha ospitato diverse manifestazioni sportive

Orgoglioso Mastella, primo cittadino di Benevento, per l'esito delle manifestazioni sportive che in questo ultimo fine settimana hanno interessato la città: " La città di Benevento ha mostrato il consueto entusiasmo nell’accogliere gli atleti ed i protagonisti dell’importante week end di sport appena trascorso. Rugby, scherma e podismo, tra le altre discipline sportive, hanno entusiasmato il fine settimana di centinaia di famiglie beneventane che hanno partecipato alle manifestazioni sportive finalmente ritornate a pieno regime in città.

Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, infatti, si riaffaccia prepotente la voglia di partecipazione ad eventi amatoriali o di caratura nazionale come quelli appena accolti dalle strutture beneventane. Per definire la straordinaria presenza va detto che, solo nell’ultimo fine settimana, oltre 800 atleti provenienti da diverse regioni hanno partecipato alla gara interregionale under 14. Durante la settimana, infatti, Benevento aveva ospitato il ritiro della Nazionale Paralimpica e tra sabato e domenica le gare, così grazie all’accademia ‘Maestro Antonio Furno’, ai maestri Boscarelli e Meglio, ad alla campionessa beneventana Rossana Pasquino, la città è diventata per un week end capitale della scherma italiana.

Circa 600, poi, i bimbi accorsi al campo ‘Alfredo Dell’Oste’ per il XXXVII torneo internazionale di rugby educativo, in una festa che oltre ad esaltare lo spirito sportivo rinsalda la lunga tradizione sannita.

Un plauso a parte, inoltre, per la StraBenevento che ha fatto registrare il record di sempre di iscrizioni con oltre 500 corridori ai nastri di partenza.

Numeri che da un lato dimostrano la straordinaria capacità degli organizzatori e della macchina che sovraintende alla sicurezza - a tutti loro ed ai numerosi partecipanti va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale - ma che dall’altro sottolinea il feeling mai sopito tra la nostra città e la pratica sportiva, professionistica ed amatoriale. Una testimonianza dell’amore per l’attività fisica e per le discipline sportive che esalta le storie e gli sforzi dei tanti club e società che quotidianamente, anche attraverso lo sport, portano in alto il nome di Benevento regalando benessere e sani valori a migliaia di appassionati".