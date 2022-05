Il Sannio che merita: premio America Giovani per Silvia Ventorino Premiata alla Camera dei Deputati per la brillante carriera universitaria

Il Sannio che merita fa incetta di premi. Si era già data notizia di Antonio Maio, infatti, che aveva ricevuto il premio America Giovani per il talento alla Camera dei Deputati.

Ma il premio non è stato conferito solo ad Antonio, dal Sannio, ma anche alla bravissima Silvia Ventorino: anche lei si è distinta particolarmente per la sua carriera universitaria tanto da meritare il prestigioso riconoscimento, per la soddisfazione chiaramente del papà Pasquale e della mamma Daniela Livia Rotili.