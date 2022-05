Pnrr, pubblicato l'avviso per formazione elenco idonei assunzione Ricercati diversi profili professionali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29/04/2022, 4 a Serie Speciale – Concorsi, è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato al Comune di Benevento per diversi profili professionali. A renderlo noto è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega l’assessora Coppola – rappresenta un’importante occasione per rafforzare gli organici delle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione comunale di Benevento è tra le prime in Italia ad avvalersi della possibilità di formare graduatorie di personale utile nel caso di ammissione al finanziamento dei progetti presentati dall'Ente ed, attualmente, in corso di valutazione. Una scelta voluta in primis dal sindaco Clemente Mastella perché, come Amministrazione, siamo convinti della necessità di dotare la macchina amministrativa delle risorse più adatte a fronteggiare una stagione decisiva per le sorti del Paese e della nostra amata".

I profili per i quali è stata indetta la selezione sono i seguenti:

Istruttore Direttivo Tecnico – Architetto – Categoria D;

Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere – Categoria D;

Istruttore Direttivo Tecnico – Geologo – Categoria D;

Istruttore Tecnico – Geometra – Categoria C.