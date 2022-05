Al San Pio di Benevento tre nuovi ricoveri nei reparti covid Sono 43 i pazienti positivi in degenza, di cui 29 residenti nel Sannio

Anche oggi fortunatamente nessuno decesso, ma diventano 1780 i pazienti accertati positivi trattati al San Pio di cui 1303 residenti nella provincia di Benevento. Dato che nelle ultime 24 ore vede un ulteriore incremento di tre unità. Nuovi ricoveri che portano da 40 a 43 il numero dei posti letto occupati nell'area covid dell'ospedale di via Pacevecchia. Due le culle occupate in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 11 i pazienti in degenza nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 18 a malattie infettive, 9 a medicina interna e 3 al momento i pazienti nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso. Si tratta di 29 sanniti e 14 cittadini provenienti da fuori provincia.