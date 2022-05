Mostra di opere d’arte e fotografie per promuovere la cittadinanza di genere L'iniziativa del Forum dei Giovani di Benevento

Il Forum dei Giovani di Benevento presenta una iniziativa finalizzata alla promozione della cittadinanza di genere e alla educazione alle differenze, attraverso l’esposizione di una mostra di opere d’arte e fotografie. "La disparità di genere - spiegano dal Forum - costituisce uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà e le diseguaglianze sociali".

Per queste ragioni il raggiungimento dell’eguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 che designa una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dalla Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”.

"La nostra idea nasce dall’esigenza di superare le discriminazioni legate alla violenza di genere, ed è volta a raccogliere fotografie personali o non, volte a stimolare una riflessione su ciò che rappresenta per ognuno di noi l’amore, l’uguaglianza e la libertà, qualunque ne siano le declinazioni. Le fotografie e le opere possono essere inoltrate via mail all’indirizzo forumdeigiovani.benevento@gmail.com e le più belle saranno affisse e/o conservate presso la sede del Forum dei Giovani di Benevento".

L’opera che riscuoterà più successo verrà premiata e presentata in occasione della “Giornata dell’arte e della creatività studentesca” che si terrà a Benevento il 17 Maggio e che vede coinvolto come partner il Forum dei Giovani di Benevento. "Siamo convinti - concludono - che la violenza di genere la si combatte soltanto con la consapevolezza e la conoscenza, e pertanto, invitiamo la cittadinanza a parteciparvi mediante un contributo conoscitivo".