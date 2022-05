Sud Motor Expo, dal 27 maggio a Morcone tra sicurezza stradale e spettacoli FOTO - Scaperrotta: "Fondamentale educare ad una mobilità responsabile. Con Aci grande intesa”

Il mondo dei motori a 360 gradi, attraverso tre sezioni espositive: passato, presente e futuro, oltre che ad una serie di manifestazioni sportive, spettacoli motoristici, test drive e, non per ultime, manifestazioni orientate alla sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile ed alla prevenzione degli incidenti stradali.

C'è tutto questo all'interno del Sud Motor Expo 2022 che si terrà dal 27 al 29 maggio all'interno dell'area fiera di Morcone, in provincia di Benevento. Un evento atteso, che richiamerà tantissime persone tra appassionati e non e coinvolge una serie di enti che quotidianamente lavorano per diffondere la cultura del guidare responsabile, l'educazione stradale rivolta specialmente ai più giovani.

Questa mattina nella sala consiglio della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, la conferenza di presentazione dell'evento del patron Alberto Scaperrotta che quest'anno ha scelto il Sannio come teatro della manifestazione: “Sono vent'anni che portiamo avanti questo tipo di progetto che è itinerante. Quest'anno ci tenevo particolarmente affinchè si organizzasse nel Sannio per diffondere l'educazione stradale e la guida sicura. Benevento, perchè era mia ferma intenzione – ha rimarcato Scaperrotta – coinvolgere come partner l'Aci di Benevento con la presidente Lia La Motta Stefanelli, persona vulcanica e preparata che crede in questo tipo di progetti”.

Sud Motor Expo è un'iniziativa promossa dall'associazione "Guida la Tua Vita", il Club Scuderia Ferrari di Ariano Irpino, la delegazione ACI di Ariano Irpino e l'Aci Avellino, Benevento e Caserta.

Una tre giorni importante a Morcone dove si potrà ammirare la storia dell'auto: “il passato per ammirare le auto d'epoca che rappresentano la storia dell'Italia, il futuro con le auto elettriche e il presente con le auto sportive” ha poi spiegato il patron dell'iniziativa che ha anche rimarcato: “ci saranno stand anche per la degustazione delle eccellenze del territorio. Associamo spettacolo e auto per trasmettere ai giovani l'importanza dell'educazione stradale come l'importanza di indossare il casco, l'uso delle cinture di sicurezza e maggiormente del pericolo di utilizzare i telefoni mentre si guida”.

Mondo dell'auto che sta attraversando una crisi spaventosa “ed è per questo che voglio dare il mio contributo al Sannio e all'Irpinia – ha rimarcato l'imprenditore – per il rilancio del comparto che sta accusando un momento non felice a causa di quella che definisco la terza guerra mondiale per le materie per la costruzione delle auto. Le fabbriche delle aziende automobilistiche sono ferme”.

La manifestazione di quest'anno assume per il patron Scaperrotta un significato ancora più importante: “dedico questo evento a mio nipote che purtroppo è venuto a mancare troppo presto”.

La presidente dell'Aci di Benevento, Lia La Motta Stefanelli ha voluto mettere l'accento sull'importanza della promozione della cultura dell'educazione stradale e dei percorsi intrapresi dall'Automobil Club Italia del Sannio: “Cultura di una mobilità responsabile che sempre più si richiede agli automobilisti. Ed è per questo che l'Aci deve interfacciarsi con il territorio e si interessino alla mobilità fatta dall'elemento umano giovane o meno giovane che sia. Tutti devono apprendere l'importanza del rispetto per la strada. Insegnare ai giovani la sicurezza stradale è solo uno degli aspetti fondamentali che l'Aci fa ormai da 100 anni”.

Tornando alla manifestazione che si svolgerà a Morcone, La Motta mette l'accento sul progetto “ambizioso portato avanti da Scaperrotta con l'associazione Guida la Tua Vita. Una persona unica che ha idee e si impegnare a realizzarle e noi siamo ben volentieri al suo fianco. Occasione per evidenziare alcune criticità e per promuovere la cultura ad una corretta mobilità”.

A fare gli onori di casa il presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi: “Questo evento contribuirà a rilanciare il territorio attraverso un tema attuale come l'eduzcazione stradale”.

Anna Villanova, direttrice Inail di Benevento, nel suo intervento di saluto si è soffermata sull'importanza della sicurezza stradale e sull'analisi degli incidenti sul lavoro che si registrano proprio in seguito a sinistri.

Ad ospitare il Sud Motor Expo sarà il comune di Morcone. Soddisfatto il sindaco Luigino Ciarlo: “Un evento che vede protagonisti territorio e promozione della sicurezza e la nostra terra. Siamo davvero contenti che sia stato scelto Morcone come location per un evento così importante.

Motor Sud che lo scorso anno è stato ospitato presso l'area fiera di Calitri, in provincia di Avellino. Oggi alla Rocca dei Rettori presente Nino Campana, vicesindaco di Calitri e presidente dell'Ente Fiera: “Abbiamo riscontrato risultati eccellenti sia per quanto riguarda l'alto numero di presenze che per le tante esposizioni. Attività ricettive al completo al pari di ristoranti e tutte le strutture che hanno rappresentato l'indotto della kermesse. Una boccata d'ossigeno per le attività di tutto il territorio e non solo di Calitri”.

L'appuntamento è ora per il taglio del nastro che avverrà nell'area fiera di Morcone il 27 maggio prossimo. Tre giorni intensi che saranno caratterizzati da spettacoli di guida sicura con stuntman, esibizioni di drifting acrobatico, simulazioni d'incidente, motociclismo acrobatico, evoluzioni acrobatiche di motorcross e appuntamenti di formazione.

GUARDA IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG REGIONALE DI 696 OTTOCHANNEL TV