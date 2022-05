Lavori alla rete idrica, giovedì sospensione idrica in alcune contrade Ad annunciarlo la Gesesa precisando che l'interruzione si è resa necessario a causa dei lavori

"Giovedì 5 maggio è prevista l'interruzione erogazione idrica per lavori di manutenzione in alcune contrade della città". A comunicarlo è la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che la sospensione del servizo è dovuta a lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del Comune di Benevento, per cui "saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12 di giovedì 05 maggio nelle seguenti zone: contrada Olmeri, parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico dopo Concessionaria Mocar). Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".