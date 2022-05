"Triggio sagro", passeggiata culturale per "Chiese Aperte" La proposta dell'Archeoclub di Benevento è in programma domenica 8 maggio

L’Archeoclub di Benevento, per l’iniziativa nazionale “Chiese Aperte”, giunta quest’anno alla ventottesima edizione, propone una passeggiata culturale nel rione Triggio nella mattinata di domenica 8 maggio.

L’antico termine scelto, “Triggio sagro” e non sacro, indica il carattere di memoria antiquaria, dell’iniziativa: un itinerario per riscoprirne gli antichi luoghi di culto, badie e parrocchie, chiese e cappelle, confraternite e monasteri, in gran parte non più esistenti, che una volta segnavano il tessuto urbano del rione più popolare della città. Partendo da San Filippo, si visiteranno i luoghi dove una volta erano le chiese di San Giacomo dei Mascambruni, di San Nicola di Torre Pagana, di Santa Maria del Popolo, di San Cristiano, di San Lupo, di Santa Maria di Costantinopoli e di San Pietro delle Monache.

L’appuntamento è alle ore 10:15 davanti alla chiesa di San Filippo. La passeggiata, della durata di circa 90 minuti, sarà guidata dal presidente dell’Archeoclub di Benevento, Francesco Morante, ed avrà inizio alle 10:30 in punto.