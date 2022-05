Covid. Al San Pio di Benevento la situazione migliora: un solo ricovero Quattro dimissioni e nessun decesso nel nosocomio sannita

Un solo ricovero nelle ultime 24 ore al San Pio. Un bilancio abbastanza roseo dunque, con i degenti nel padiglione Santa Teresa che scendono da 40 a 37, e dunque, in vritù di quattro dimissioni di pazienti ormai totalmente guariti dal coronavirus, il bilancio è di un solo accesso in area covid.

La situazione nel nosocomio sannita vede ora la terapia intensiva vuota, la terapia intensiva neonatale dedicata al covid conta due degenti, 13 persone invece sono ricoverate in pneumologia sub intensiva, 13 in malattie infettive e 9 in medicina interna.