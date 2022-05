Giornata mondiale della Croce rossa, il presidente De Michele a Palazzo Mosti Incontro in vista dell'otto maggio con il vicesindaco De Pierro

L'otto maggio ricorre la Giornata mondiale della Croce Rossa. Nell'imminenza di questa commemorazione, questo pomeriggio, il vicesindaco della città di Benevento Francesco De Pierro, su delega del sindaco Clemente Mastella, ha accolto il presidente del comitato sannita Giovanni De Michele e una delegazione di volontari dell'associazione.

Al termine dell'incontro all'amministrazione comunale è stata donata la bandiera ufficiale dell'Organizzazione che "sarà esposta - annunciano dall'Ente - insieme agli altri vessilli istituzionali, sul balcone di Palazzo Mosti". E per l'occasione il vicesindaco di Benevento "ha ringraziato il presidente De Michele a nome dell'intera amministrazione comunale, per il pregevole lavoro svolto dalla Croce Rossa durante l'emergenza pandemica e per il prezioso apporto nella gestione della crisi umanitaria in corso in Ucraina".