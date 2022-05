Il Covid e quei cari a cui non si è potuto dire addio Il tema al centro del libro di Lucia Caruso che sarà presentato venerdì 13 a Benevento

“Quello che non ti ho potuto dire” è il libro della beneventana Lucia Caruso, edito da PubMe per la Collana Policromia. Un volume incentrato sulle storie di chi ha affrontato la morte nel periodo difficile della pandemia da Covid-19 senza poter dire addio ai propri cari.

L’avvocato Salvatore De Toma, già consigliere e assessore al Comune di Benevento, dialogherà con l’autrice nel corso dell’evento di presentazione del testo che si terrà venerdi 13 maggio 2022, alle 18:00, presso la sala Padre Antonio di Monda, nel chiostro di San Francesco, in Piazza Dogana a Benevento. Seguirà un momento di convivialità.