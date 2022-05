Due persone perdono la vita nei reparti covid del San Pio di Benevento Non ce l'hanno fatta un uomo e una donna, entrambi ottantenni, di Sassinoro e Calvi. Sette i dimessi

Continua, purtroppo, ad allungarsi la lista dei decessi all'interno dei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A perdere la vitta due 80enni: una donna di Sassinoro ed un pensionato di Calvi, entrambi ricoverati nel padiglione Santa Teresa del Rummo. Di contro, finalmente una buona notizia: sette persone dimesse nelle ultime 24 ore che fanno scendere a 33 i letti occupati. Cinque le persone ricoverate tra ieri e oggi. Scende a 10 il numero di pazienti in terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia, un solo neonato resta ricoverato nella Tin covid, 14 le persone in Malattie infettive, 8 quelle in medicina interna. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 474 su complessivi 2.027 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1790) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.159.