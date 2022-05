Sovraindebitamento, un protocollo per aiutare famiglie e imprese FOTO - Presto uno sportello al Comune di Benevento per informare su aiuti previsti dal legislatore

Presentato questa mattina nello storico auditorium di Sant'Agostino a Benevento il protocollo per aiutare e informare tutti coloro che hanno a che fare con il sovraindebitamento, ovvero la difficile situazione di consumatori o piccole imprese che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

Il “nuovo” Sovraindebitamento semplificare per risolvere il titolo dell'incontro al quale hanno partecipato professionisti del settore (avvocati, commercialisti, docenti) e le istituzioni a partire dal Comune di Benevento, Università e Camera di Commercio.

Promotore della tavola rotonda l'avvocato Vincenza Stefanucci che lo scorso anno aveva lanciato l'idea di uno sportello per aiutare le persone e le imprese in difficoltà: “Un invito raccolto immediatamente dall'amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella e in particolare dall'allora assessore Maria Carmela Mignone. Con il mio lavoro di legale - ha spiegato Stefanicci – mi occupo di questa materia e negli anni mi sono resa conto di una grave carenza di informazione in merito in merito ad una possibilità importante che il legislatore ha concesso a coloro i quali che purtroppo a coloro che, non per loro colpe, avevano difficoltà a riprendere le loro attività professionali, imprenditoriali e anche per le famiglie in grave difficoltà per il mancato pagamento di rate e mutui anche per via della pandemia. Di qui l'idea di uno sportello ed abbiamo deciso di lavorare sul tavolo tecnico che viene presentato oggi”.

Un 'tavolo' con al centro il Comune di Benevento come promotore e l'Università del Sannio e Camera di Commercio “come soggetti che collaboreranno e promuoveranno sul territorio la normativa sul sovraindebitamento che vuole anche contrastare il fenomeno dell'usura”.

“In questo momento particolare post covid e con una devastante guerra in atto che ha acuito la crisi economica è importante aiutare le imprese” il monito del commissario della Camera di Commercio di Benevento, Salvatore Riccio che rimarca: “Come Camera di commercio siamo vicini alle imprese e accendiamo i riflettori sulla procedura per il sovraindebitamento che può alleggerire il peso sui debiti di aziende e famiglie”.

“Il Comune di Benevento nella precedente amministrazione ha deliberato la costituzione con Unisannio e Camera di Commercio, un protocollo d'intesa per diffondere i vantaggi di questa legge” ha ricordato l'ex assessore Mignone, oggi delegata del Comune ai rapporti con l'Università. “Oggi presentiamo questo sportello di ascolto che sarà creato presso il Comune al quale potranno rivolgersi le persone che si trovano ad affrontare questo grave problema. Abbiamo il dovere di diffondere gli strumenti legislativi creati per aiutare le persone”.

Al convegno presenti – per il sindaco Mastella il vice Francesco De Pierro –, il rettore Gerardo Canfora, l'ordine degli Avvocati con il presidente Stefania Pavone e quello dei Commercialisti guidato da Fabrizio Russo.

Dopo i saluti, la presentazione del protocollo d'intesa con gli interventi di Vincenza Stefanucci, di Giuseppe Marotta, prorettore Università del Sannio, Maria Carmela Mignone, consigliera comunale e Luca Perozzi, segretario generale C.C.I.A.A. di Benevento.

Numerosi i temi trattati con le relazioni di llustri docenti ed esperti: “La riforma della composizione della crisi da sovraindebitamento una “messa a punto” per offrire strumenti più attraenti ed efficaci” (relatori: Roberto Jannelli, professore di Economia Aziendale Università del Sannio e Manlio Lubrano di Scorpaniello, professore di Diritto Commerciale Unisannio).

Lavori proseguiti con una tavola rotonda: “Realtà territoriale, difficoltà economiche delle famiglie e delle microimprese. i mille volti del disagio. L’utilità di nuovi percorsi di soluzione” sul quale hanno relazionato: Francesco Vespasiano, professore di Sociologia Università del Sannio, Antonio Musella, referente Occ Odcec Napoli Nord - responsabile Sportello RI-Partire Fondazione Banco Napoli: Libero Iannella, referente Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Benevento ed Erminia Cuomo Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili del Sannio.