Rifiuti lungo il fiume, Rosa: al via la rimozione, a breve termineranno i lavori "Portiamo a risoluzione un altro problema per l'ambiente"

Al via in questi giorni la pulizia lungo i fiumi cittadini di Benevento, in particolare del fiume Sabato, per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa precisando che l'intervento è realizzato in collaborazione con l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città. Ed in merito il delegato al settore commenta: "Abbiamo cominciato e termineremo a breve i lavori per la rimozione dei rifiuti abbandonati in maniera incivile e vergognosa nell'alveo del fiume Sabato. Come annunciato nei giorni scorsi - ricorda Rosa - dopo che le associazioni ambientaliste, che ringrazio, avevano sollevato il problema, e dopo aver convocato tutte le parti in causa, grazie alla collaborazione con l'Asia guidata dal dottore Madaro portiamo a risoluzione un altro problema per l'ambiente".