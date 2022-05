Covid, al San Pio è boom di nuovi ricoveri. Dieci nelle ultime 24 ore Preoccupante l'impennata di accessi per pazienti positivi al virus presso l'ospedale di Benevento

Non ci sono decessi ma sono ben dieci i nuovi ricoveri nei reparti covid.

E' ancora preoccupante il bilancio che emerge dal report del padiglione Santa Teresa della Croce dell'ospedale San Pio.

Nonostante le dimissioni di tre persone che, guarite, sono tornate a casa, salgono a 40 i ricoverati che ieri erano 33.

Considerando le dimissioni sono dunque dieci i nuovi pazienti che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere.

Trenta sono sanniti, 10 pazienti provenienti da altre province.

Un piccolo paziente si trovava in terapia intensiva neonatale covid; 12 pazienti hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 15 sono nel reparto di malattie infettive, 11 in quello di medicina interna, un solo paziente si trova nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.