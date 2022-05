"Le sindromi iperlipemiche" al centro degli studi al Fatebenefratelli Un meeting di fisiopatologia e gestione clinica delle malattie del metabolismo lipidico

Ha suscitato grande interesse il meeting aziendale “Le sindromi iperlipemiche”, organizzato presso la sala congressi dell' Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, che ha visto protagonista il dottore Giovanni Pigna, PhD in Malattie dei Lipidi e medico patologo clinico presso la UOC di Patologia Clinica diretta dal dottor Nicola Rosario Forte, in forza alla struttura sanitaria di viale Principe di Napoli.

L'obiettivo del programma è stato quello di divulgare nozioni aggiornate di fisiopatologia e gestione clinica delle malattie del metabolismo lipidico nel contesto dei fattori di rischio per la malattia cardiovascolare.

Dopo l’apertura dei lavori da parte delle autorità dell’Ospedale Sacro Cuore e l’introduzione della tematica a cura del dottore Nicola Rosario Forte, è toccato al dottore Giovanni Pigna illustrare gli aspetti epidemiologici, fisiopatologici e diagnostici delle Sindromi Iperlipemiche, ovvero del vasto scenario clinico che contempla le Ipercolesterolemie Familiari su base genetica, le Ipertrigliceridemie gravi ed i disordini metabolici associati all’insulino-resistenza, tipica della obesità periviscerale nella Sindrome Metabolica.

Il taglio didattico scelto ha coinvolto in maniera trasversale tutte le figure professionale aderenti al corso, dal compito preanalitico infermieristico al ruolo tecnico di laboratorio fino alla gestione clinica e terapeutica del medico.

Con l’auspicio di riprogrammare presto nuovi aggiornamenti, il dottor Pigna ha ringraziato tutti i discenti per la coinvolgente partecipazione e curiosità suscitata in corso di discussione.

Attraverso le parole del Primario, dottor Forte, è stata espressa enorme gratitudine nei confronti del Superiore Fra Lorenzo Gamos e della dirigenza dell'Ospedale Sacro Cuore Fatebenefratelli, sempre incline in maniera attiva alla formazione dei propri dipendenti.