In città un meeting sulle comunità energetiche rurali Un progetto europeo finanziato nell’ambito dal Programma ERASMUS +

E' partito ieri e si terrà fino al 9 maggio a Benevento il primo meeting di coordinamento del progetto “Rural energy communities: tools to promote an inclusive energy transition”, che vede coinvolta l’associazione Gramigna in parternariato con altre due associazioni: Asociación para la Transformación Rural «ASONAUTAS», con sede in Cantabria, nord della Spagna e Mémoire à lire, Territoire à l’ écoute (MALTAE), con sede a Hyeres, sulla costa di Var, Francia.

Si tratta di un progetto europeo finanziato nell’ambito dal Programma ERASMUS + , che mira a coinvolgere gli abitanti delle zone rurali nel processo di transizione energetica dell’Agenda europea. Obiettivi specifici del progetto sono: sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo essenziale che le comunità energetiche possono avere in tale processo e fornire gli strumenti di formazione e il know-how necessari per aumentare la conoscenza sul funzionamento e i benefici delle comunità energetiche nelle aree rurali. Al di là dell'obiettivo formativo il progetto intende creare, altresì, una rete locale e transnazionale con i partner interessati ed eventuali stakeholders. Le principali attività del progetto saranno la ricerca sulle comunità energetiche, la produzione di materiali formativi pertinenti e inclusivi, attività formative e networking.

I primi semi saranno piantati per creare reti di attori locali che potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite per creare le prime comunità energetiche nelle nostre aree. Le tre organizzazioni coinvolte costituiranno il gruppo di lavoro che si concentrerà sulle questioni energetiche rurali, lo scambio di buone pratiche, la condivisione del lavoro dei partners con esperienza specifica e la diffusione dei risultati attraverso i prinicipali social network e un sito web creato ad hoc per seguire tutte le fasi del progetto.