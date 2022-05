"Prevenire la lombalgia: è possibile?", tema de "Le domeniche della salute" L'appuntamento promosso dal Rotary Club Benevento

Il Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno da Vincenza Casarella, nell’ambito delle “Domeniche della Salute”, ha organizzato, su piattaforma zoom, per domani (domenica 8 maggio 2022) alle ore 11.00, un dialogo con il socio Antonio Medici su “Prevenire la lombalgia: è possibile?”.

Medici, direttore UOC Ortopedia e Traumatologia AORN San Giuseppe Moscati di Avellino, approfondirà la lombalgia, più comunemente conosciuta come mal di schiena, dolenza diffusa che coinvolge proprio i muscoli e le ossa della schiena. Si tratta di un disturbo estremamente frequente in età adulta, con massima incidenza in soggetti di 40-50 anni di entrambi i sessi. Ecco il calendario dei prossimi incontri:

22 maggio 2022, Dott.ssa Ilarj Furno, “Disinformazione, fake news e stress da sovrainformazione”

12 giugno 2022, Dott. Giuseppe Palmieri e Dott. Antonio Renna: “Stress e rischio cerebro-cardio-vascolare”.