Uil Trasporti, Cosimo Pagliuca riconfermato Segretario generale aggiunto III Congresso del sindacato per Benevento- Avellino

Il sannita Cosimo Pagliuca è stato riconfermato Segretario Generale aggiunto della UIL Trasporti Benevento – Avellino. Fiducia rinnovata per l'esponente sindacale durante i lavori per il terzo congresso della Uil trasporti sannita e irpino. Lavori che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, l'amministratore do Air Campania, Anthony Acconcia e l’amministratore unico dell’Asia di Benevento, Donato Madaro. Sono intervenuti, inoltre, vari sindaci del territorio irpino e il Segretario Regionale di Categoria Antonio Aiello che ha rimarcato “l'attenzione per i piccoli territori, come quello di Benevento e Avellino. Dopo il dibattito, la nomina dei nuovi organismi con conferma la conferma di Pagliuca che ha ringraziato i presenti e rimarcato come la sua “missione proseguirà nell'interesse dei lavoratori. Un lavoro che non sarà facile, ma che grazie alla collaborazione dei colleghi e di tutti i soggetti coinvolti, diventerà meno gravoso e sicuramente ricco di risultati positivi”.

Uil trasporti che nel Sannio ha seguito numerose vertenze “sempre protagonisti ed in prima linea – ha rimarcato ancora Cosimo Pagliuca -. Continueremo ad offrire sempre la massima e fattiva vicinanza ai lavoratori del settore al fine di garantire non solo il maggior livello occupazionale ma anche e soprattutto per assicurare il rispetto di tutti i diritti”.