Agricoltura e nuovi progetti per il rilancio, Caputo: sinergia fondamentale L'assessore regionale Agricoltura a Futuridea per “Agricoltura del Futuro, Aree Interne e Nuovo PSR"

A FuturIdea si è svolto il convegno “Agricoltura del Futuro, Aree Interne e Nuovo PSR" con le conclusioni di Nicola Caputo, Assessore Regionale all’Agricoltura. Ad aprire i lavori Carmine Nardone, presidente di Futuridea che nella sua relazione introduttiva ha evidenziato il ruolo centrale della sostenibilità e dell'innovazione in agricoltura come volano di sviluppo di un binomio sempre più stretto tra Cibo e Salute in cui il ruolo dei terreni e della loro qualità, mappata con strumentazioni satellitari, non solo consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse Idriche ed energetiche, con il ricorso all’AgriFotovoltaico, ma ne migliora anche le qualità delle produzioni.

“Nei tanti interventi, dei qualificati relatori che mi hanno preceduto - ha commentato l’assessore regionale Caputo - come quello di Nardone, di Roberto Costanzo, dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria, Masiello per Coldiretti, Casazza per Confagricoltura e Fusco per la CIA, sono emersi tanti spunti di riflessione ed argomenti di confronto che, ho ritenuto opportuno evidenziare come aspetti del cambio di passo che stiamo mettendo in atto dal mio insediamento, con un taglio al passato su alcune distorsioni del sistema: dai bandi dei PSR, all'organizzazione degli uffici periferici a cui stiamo provvedendo con una operazione di change management organizzativo”. Nel corso dell’intervento Caputo ha evidenziato “ l'importante ruolo degli Enti Delegati come i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane e il "Restyling" a cui sto lavorando per il loro efficientemento, così come per i Distretti. E poi il grande lavoro che sto mettendo in campo per la valorizzazione delle filiere”. Rivolgendosi poi al Consigliere Regionale Mino Mortaruolo ed al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, presenti in sala, Caputo nelle conclusioni ha evidenziato l'importanza della sinergia istituzionale a sostegno delle imprese agricole e delle azioni a sostegno dell'intero settore agricolo regionale da mettere in campo ciascuno per i propri ambiti di competenza”.

Da Futuridea dunque c’è grande soddisfazione per l’incontro che si è tenuto “Grazie a tutti i relatori e al numeroso pubblico presente è un grazie affettuoso all’amico assessore regionale Nicola Caputo per le belle parole spese a favore di Futuridea e per aver colto l' auspicio di lavorare in sinergia con le organizzazioni agricole e le istituzioni locali per dare nuovo slancio ad un settore fondamentale per l' uomo e l' ambiente”.