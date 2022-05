"Torch Run", Coppola: "Un onore rappresentare Benevento a Napoli" "Si tratta di tematiche strettamente connesse al lavoro portato avanti dal mio assessorato"

“Rappresentare la Città di Benevento è per me sempre un onore oltre che un grande privilegio, poterlo fare, poi, ad eventi come il ‘Torch Run’ ha un significato

diverso, un peso maggiore legato ai messaggi di inclusività, integrazione, apertura ed accessibilità trasmessi da questa manifestazione". Così Carmen Coppola,

assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento.

Si tratta infatti di "tematiche strettamente connesse al lavoro portato avanti dal mio Assessorato, argomenti sensibili e delicati sui quali bisogna tenere sempre alta

l’attenzione tutelando necessità e bisogni di ogni singolo cittadino. Questi gli obiettivi sui quali si fonda la staffetta della torcia olimpica, cerimonia alla

quale ho preso parte lo scorso 6 maggio in piazza Municipio a Napoli. Tantissimi i giovani presenti uniti dai valori che lo sport racchiude in se’. Ragazzi e

ragazze, simbolo del futuro, ai quali rivolgo il mio più sentito in bocca al lupo per i vicini giochi nazionali estivi che si terranno a Torino dal 4 al 9 giugno.

Voi siete il nostro futuro, la nostra forza, la nostra energia”.