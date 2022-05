Covid, ancora un decesso al San Pio di Benevento Nelle ultime ore ha perso la vita una donna di 83 anni di Molinara

Un decesso e tre nuovi accessi nei reparti covid dell'ospedale San Pio.

E' ancora preoccupante il bilancio che emerge dal report del nosocomio Sannita dove nelle ultime ore è deceduta una donna di 83 anni di Molinara.

Sale dunque il numero dei pazienti positivi al covid-19 deceduti. Ad oggi sono 475 su complessivi n. 2046 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1809).

Nonostante una dimissione sale a 43 il numero dei ricoverati.

Trentatré sono sanniti, 10 pazienti provenienti da altre province.

Un piccolo paziente si trovava in terapia intensiva neonatale covid; 12 pazienti hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 16 sono nel reparto di malattie infettive, 11 in quello di medicina interna, tre pazienti si trovano nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.