Polizia Municipale, pubblicato l'avviso per assunzioni Selezione pubblica per quattro agenti a tempo parziale e determinato

L’assessora al Personale, Carmen Coppola, rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 06/05/2022, 4 a Serie Speciale – Concorsi, è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per titolo ed esame, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di quattro agenti di Polizia Municipale.

Le assunzioni sono finalizzate a garantire l’attuazione del progetto “Polizia Municipale di prossimità 2022” per il quale il Comune di Benevento è risultato beneficiario di un contributo regionale.

“L’iniziativa della Regione Campania – precisa l’assessora Coppola – promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale, di degrado urbano in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematiche di ciascun contesto territoriale. L’Amministrazione Mastella, sempre attenta ai temi della sicurezza, ha quindi prontamente aderito è dell’iniziativa attivando il servizio di Polizia Municipale di prossimità mediante l’inserimento di 4 agenti che presteranno

servizio per 6 mesi”. Per la visualizzazione del bando e di ogni altra informazione utile ai fini della presentazione della domanda di partecipazione occorre far riferimento al sito istituzionale del Comune di Benevento al seguente link: https://web.comune.benevento.it/zf/index.php/bandi-di-concorso