Consulta associazioni con disabilità, pubblicato l'avviso Avviato l’iter per rendere operativa l'organismo

L’assessora alle Politiche per la disabilità, Carmen Coppola, rende noto che è stato avviato l’iter per rendere operativa la Consulta delle associazioni delle persone con disabilità istituita con delibera di Consiglio

comunale n. 14 del 12 aprile 2022.

Sul sito istituzionale dell’Ente sono stati infatti pubblicati sia l’Avviso pubblico per l’iscrizione alla Consulta che il modello di istanza per l’adesione. Le domande vanno presentate entro mercoledì 15 giugno via Pec all’indirizzo:

servizisociali@pec.comunebn.it , oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in viale dell’Università, n. 10/A. “La Consulta delle associazioni delle persone con disabilità – spiega l’assessora

Coppola – è un organo che punta a valorizzare la presenza, la partecipazione, l’attività di chi quotidianamente affronta il tema della disabilità, promuovendo interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza. Ricordo che può formulare istanza ogni soggetto interessato in possesso dei requisiti fissati nel regolamento, ossia operatività nel settore della disabilità da almeno un triennio e disponibilità della propria sede nel territorio del Comune. Sono certa che l’iniziativa intrapresa possa favorire un’interlocuzione proficua e generare

risultati importanti per la nostra amata Città”.