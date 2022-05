Associazione Io X Benevento, siglato protocollo d'intesa con Telefono Azzurro Sarà attivato uno sportello in piazza San Modesto

Proseguono le attività dell’associazione Io X Benevento che ha siglato oggi il Protocollo d'intesa con il CAM Telefono Azzurro. Iniziativa promossa nell’ambito delle "attività educative, formative, di prevenzione dei fenomeni di violenza e di tutela dei diritti".

"Operativamente - spiega il presidente Giuseppe Schipani - sarà attivo presso la sede di Io X Benevento, ex edificio scolastico San Modesto Uno in piazza San Modesto al rione Libertà, uno sportello di ascolto e sostegno rivolto a tutti i minori vittime di abusi, violenza, maltrattamenti e sfruttamenti. Lo Sportello sarà anche utile per rilevare i bisogni del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza inquadrando le reali criticità e le concrete modalità di intervento. Inoltre, l’Associazione CAM Telefono Azzurro, collaborerà con Io X Benevento nel progetto doposcuola per garantire ad un numero maggiore di piccoli, l’assistenza extra-scolastica".