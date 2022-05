Dio c'è e parla di Benevento (senza apprezzare granché) Nella pagina Fb del "Ceo dell'Universo" un post sulla statua di Padre Pio alla Rotonda dei Pentri

Che Benevento negli ultimi tempi sia particolarmente apprezzata come meta turistica e città da riscoprire è noto, effettivamente però stupisce se tra i numerosi enodorsement ricevuti ne arrivi qualcuno da così “in alto”...altissimo addirittura.

Eh già: perché Benevento e uno dei suoi monumenti oggi appaiono sulla pagina social di...Dio.



Già, non servono naturalmente presentazioni, ma nella bio di Facebook il titolare della pagine si definisce “È il fondatore e l'attuale CEO dell'Universo. Life & Death coach. Entra sempre nel bagno delle donne, perché c'è scritto Signore”, indirizzo Piazza San Pietro, Roma, ça va sans dire. Una pagina satirica naturalmente, visti i contenuti del tipo un dipinto con al centro una mela ed Adamo ed Eva nascosti che la osservano e il commento "Venite fuori che non vi faccio niente". SATIRA DUNQUE: non c'è da prendersela.



Ebbene, tornando al caso di specie, il celeste titolare della pagina, avente come avatar un triangolo con un occhio al centro, proprio oggi ha citato Benevento, postando la celebre statua di Padre Pio ideata da Aloia e posta alla Rotonda dei Pentri accompagnata dal commento: “Qualunque cosa pensate che sia, sappiate che è Padre Pio”.

Commento sibillino, ma visto l'autore va bene così.