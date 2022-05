Covid, al San Pio sono 44 i pazienti totali ricoverati nei reparti dedicati Ancora un ricovero nel nosocomio beneventano

Restano 44 i pazienti ricoverati nei reparti covid del San Pio di Benevento nonostante una dimissione registrata nelle ultime 24 ore. Un nuovo ricovero dunque, all'interno del padiglione Santa Teresa del Rummo dedicato alla cura del coronavirus.

Nella Tin dedicata al Covid resta un neonato ricoverato, 11 invece i pazienti in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. 21 in malattie infettive, 10 in Medicina interna e una persona ancora ricoverata in pronto soccorso in attesa dell'esito definitivo del tampone e di una collocazione specifica nei reparti dedicati.

Uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Medicina Interna Covid, si è negativizzato ed è stato invece trasferito in un reparto di degenza ordinaria.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 475 su complessivi 2.050 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1813) dal mese di febbraio di due anni fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono in totale 1.166.

Dall'A.O.R.N. “San Pio” comunicano infine di aver analizzato ieri 235 tamponi, dei quali 47 sono risultati positivi.