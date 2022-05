Siglata l’intesa tra il Comune e l’Associazione nazionale della Polizia di Stato Ad annunciarlo l'assessore Carmen Coppola

Firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e la sezione di Benevento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato per il conseguimento di finalità sociali e culturali. Ad annunciarlo l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che ha apposto la firma sull’intesa in ottemperanza della delibera numero 48 del 22 marzo 2022 con cui la Giunta comunale aveva accolto la proposta di collaborazione offerta dalla sezione di Benevento dell’Anps.

“Si tratta di una collaborazione ha spiegato l’assessora Carmen Coppola dopo la firma dell’intesa - che punta a valorizzare la presenza e la partecipazione di chi, nonostante abbia dismesso la divisa continua, in altra veste e in altra forma, ad assicurare il proprio contributo volontariamente e con lo stesso spirito di servizio. Sono, inoltre, contenta di aver potuto consegnare ai membri del consiglio direttivo le casacche con le quali presenzieranno alle attività messe in campo da questa Amministrazione e ad essi rivolgo il grazie mio personale e dell’Amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella per il servizio che renderanno alla nostra amata Città”.