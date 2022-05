Festività di Santa Rita. A Benevento torna la benedizione dei mezzi Dopo due anni di stop per la pandemia, l'appuntamento è per domenica a piazza Risorgimento alle 9.30

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, riprendono in tutta la loro solennità le celebrazioni per le festività di Santa Rita da Cascia e a Benevento torna anche la tradizionale benedizione dei mezzi. Come da tradizione esse avranno inizio domenica prossima 15 maggio con il raduno delle automobili, camion, motocicli e tutti i mezzi di trasporto e da lavoro, a piazza Risorgimento ore 9,30, dove ci sarà ad accoglierli il parroco Don Teodoro Rapuano che guiderà il corteo attraverso le vie cittadine fino al Santuario di Santa Rita a Pacevecchia, dove verrà impartita la benedizione individuale ogni automezzo La cittadinanza è invitata a partecipare.