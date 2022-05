Pensionata di Limatola muore nei reparti covid del San Pio di Benevento Scende a 38 il numero dei letti occupati nel padiglione Santa Teresa dedicato al coronavirus

Dopo qualche giorno di tregua, purtroppo torna ad allungarsi la lista delle persone decedute nei reparti covid del San Pio di Benevento. L'ultima è una 75enne di Limatola deceduta nei padiglioni Santa Teresa del Rummo.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi sono quindi in totale 476 su complessivi 2.054 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1817) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono ad oggi 1.174.

Non si registrano nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. Due le persone dimesse e per questo il numero dei pazienti scende a 38

rispetto alla situazione registrata ieri, uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Malattie Infettive Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, mentre uno dei due pazienti sanniti, segnalato nel bollettino in Area Isolamento Covid dedicata annessa al Pronto Soccorso, non è stato ricoverato, ma inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Restano 11 le persone in sub intensiva di Pneumologia, 17 i ricoverati in Malattie infettive e 10 sono infine i letti occupati in Medicina interna Covid.