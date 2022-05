Benevento. Domenica a piazza Castello il villaggio della Croce Rossa In occasione della giornata mondiale della Cri: screening sanitari e dimostrazioni di primo soccorso

Domenica 15 maggio, dalle 9 alle ore 12 la provincia di Benevento festeggia la giornata mondiale della Croce Rossa con l’allestimento a Piazza Castello del Villaggio CRI. L’evento, avrebbe dovuto svolgersi lo scorso week end (domenica 8 maggio), ma le avverse condizioni metereologiche, hanno imposto il rinvio. Il villaggio CRI sarà diviso in “aree”: • Salute: con postazione manovre salvavita in età adulta, pediatrica e neonatale; dimostrazione di manovre di primo soccorso; desk promozionale per la donazione sangue (in regalo gadget); • Sociale: promozione e pubblicizzazione del presidio LISA del Comitato di Benevento e del punto ascolto contro le violenze; • Screening: controllo gratuito alla tiroide su Poliambulatorio mobile CRI con la Dott.ssa Annachiara Tarantino; • Giovani: animazione e ballon art; intrattenimento per bambini con modellazione dei palloncini. “Invitiamo la popolazione -dichiara il Presidente De Michele- a partecipare. Attraverso questa manifestazione riprenderemo i contatti diretti con l’utenza. In questi mesi siamo stati in prima linea per affrontare l’emergenza Covid, oggi siamo alle prese con l’accoglienza dei profughi provenienti dalle zone interessate dalla guerra in Ucraina. Contemporaneamente abbiamo portato avanti le nostre attività di routine. Domenica, per noi, sarà una grande festa di riunione”.