Primaria Bilingue diventa Plastic Free assieme a Gesesa Consegnate Borracce ai piccoli alunni

La scuola “Primaria Bilingue" diventa Plastic Free con la consegna delle borracce da parte di GESESA.

“Ringrazio di cuore la GESESA per questo dono”, afferma il Direttore Giuseppe Ciampa. “Queste borracce hanno un significato importante poiché sono il simbolo della sostenibilità ambientale. I bambini non utilizzeranno più le bottiglie di plastica ma da oggi utilizzeranno l’acqua del rubinetto potabile e sicura da bere riempiendo le loro borraccine e riducendo tantissimo i chilogrammi di plastica, che inquinano il nostro Pianeta Terra e i nostri mari. Sono i nostri bambini le guide ecologiche del futuro, che devono insegnare agli adulti la strada da percorrere per vivere in un ambiente più sano”.

“Oggi per me è stata la prima occasione per avere l’onore di rappresentare la parte pubblica di GESESA”, continua la Consigliera del CdA di GESESA Amina Ingaldi. “È stato entusiasmante entrare a contatto con i bambini per un progetto tanto significativo come quello di “Plastic Free” di GESESA. Sto scoprendo un mondo fatto di serietà, passione e competenza. Una Società che porta avanti tantissimi progetti rivolti alla sostenibilità ambientale e alle nuove generazioni, oltre che condurre il suo compito primario quotidiano, quello di tutelare la risorsa idrica, con grande rigore. Sono orgogliosa di questa nuova avventura e cercherò di spendermi al meglio per offrire il mio contributo.”

“Entrare a contatto con i bambini della scuola primaria in occasione del Tour Plastic Free di GESESA è stata una bellissima esperienza”, continua il Presidente di GESESA Domenico Russo. “Sono fantastici. Sono la vera grande risorsa per il futuro del nostro Pianeta. Sul piano della tutela ambientale dovranno essere molto più bravi di quanto lo siamo stati noi e le generazioni che ci hanno preceduto. Sono fiducioso perché riscontro che, grazie anche ad una magnifica generazione di insegnanti, la sensibilità verso l’ambiente inizia oggi ad essere ben radicata nei nostri giovani. GESESA continuerà con impegno e passione a fare la sua parte.”