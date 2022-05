Giovanni De Luca eletto segretario generale della Uil Fpl di Benevento Subentra ad Antonio Pagliuca. "Lusingato di questo nuovo impegno"

Cambio della guardia alla guida della Uil Fpl di Benevento. Dopo due rielezioni, Antonio Pagliuca passa il testimone a Giovanni De Luca. L'ex responsabile della sanità è stato eletto durante il congresso territoriale tenutosi stamane che ha avuto come tema 'La qualità del lavoro pubblico produce efficienza dei servizi'. Presenti all'incontro il segretario generale Uil Benevento-Avellino, Luigi Simeone che ha presieduto i lavori, i segretari nazionali della Uil Fpl Rossella Buccarello (sanità privata) e Salvatore Altieri (sanità pubblica) e il segretario generale Uil Fpl Campania, Nicola Di Donna.

"Sono onorato di essere stato chiamato a rivestire questo importante ruolo – esordisce il nuovo segretario generale De Luca – In primis è da rimarcare sicuramente l'impegno e l'abnegazione con la quale Antonio Pagliuca ha svolto il suo compito consentendo alla Uil Fpl di mantenere un ruolo di spicco nel sindacalismo territoriale. Frutto questo anche dell'attenzione con la quale sono state seguite le vicissitudini globali che hanno dovuto subire i lavoratori e in particolare quelli del territorio sannita che già si trovavano ad affrontare una situazione di crisi generalizzata".

Si apre dunque l'era di Giovanni De Luca, come si è detto fino a ieri responsabile della sanità impegnato negli ultimi tempi a far moltiplicare i consensi per la Uil Fpl sia nel settore pubblico che in quello privato.

"Non è certo un mistero - spiegano dalla Uil - che prima dell'avvento di De Luca la sanità rappresentava l'anello debole della Uil Fpl. Lavoro duro, attenzione verso tutti i lavoratori, tutela e rappresentanza continue sono stati gli elementi dell'attività compiuta dal neo segretario generale e hanno portato la Uil Fpl ad essere uno dei sindacati più rappresentati anche nel settore sanitario provinciale".

Risultati che sicuramente hanno avuto il loro peso nella scelta di De Luca come nuovo segretario generale. "Abbiamo provato a lavorare quotidianamente nell'interesse dei lavoratori – ha spiegato ancora De Luca - con serietà, correttezza, trasparenza e linearità. Le attenzioni ricevute, anche in termini di elezioni Rsu ci hanno dimostrato che il nostro lavoro è stato ben accolto. Sono lusingato di questo nuovo impegno e posso assicurare che anche in futuro la segreteria della Uil Fpl continuerà con gli stessi valori ad impegnarsi con tutte le proprie energie traslandoli anche ai settori che finora non erano di mia pertinenza.

In conclusione è stata eletta anche la nuova segreteria della Uil Fpl che risulta così composta: Giovanni De Luca (segretario generale), Giampiero Catillo e Pellegrino Intorcia quali consiglieri. Sonia Moffa viene riconfermata come tesoriere. Raffaele Fonzo è stato nominato consigliere esperto.