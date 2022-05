Pensionata di Pago Veiano muore nei reparti covid del San Pio Scendono a 36 i ricoverati. Due persone dimesse e un nuovo ingresso

Nei reparti covid del San Pio ancora una vittima: si tratta di una 73enne di Pago Veiano che era ricoverata da alcuni giorni in Malattie Infettive. Scendono a 36, grazie a due dimissioni registrate nelle ultime ore, i pazienti attualmente in degenza nel padiglione Santa Teresa dell'ospedale Rummo. 10 le persone in Sub intensiva del reparto di Pneumologia, 16 in Malattie infettive, 10 in Medicina interna. In mattinata da registrare un ulteriore ricovero.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano quindi a 477 su complessivi 2.055 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1818) da oltre due anni, data in cui (febbraio 2020) è esplosa l'emergenza sanitaria anche nel Sannio. Salgono a 1.176 le persone guarite dopo le cure ospedaliere.

Dal San Pio comunicano inoltre che i laboratori hanno processato 121 tamponi, dei quali 26 risultati positivi.