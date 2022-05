Ancora una vittima nei reparti Covdi del San Pio di Benevento Non ce l'ha fatta un 67enne di Dugenta ricoverato in Malattie infettive.

E' un 61enne di Dugenta la 478esima vittima registrata nei reparti dedicati alla cura del coronavirus del San Pio di Benevento. L'uomo era ricoverato da alcuni giorni in Malattie infettive. Dal lato opposto, invece, la buona notizia è che continua a scendere il numero dei pazienti presenti nel padiglione Santa Teresa del Rummo. Sono 32 le persone ancora presenti al san Pio dove nelle ultime 24 ore sono state dimesse due persone.

Nuovo ricovero in Tin per la presenza di un neonato positivo al Virus. Restano 10 invece i pazienti in Sub intensiva del reparto di Pneumologia, 13 in Malattie infettive, 8 in Medicina interna.

Uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Malattie Infettive Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria al pari di una persona che invece era in medicina interna Covid.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano dunque a 478 su complessivi 2.056 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1819) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.180.

I laboratori del San Pio hanno processato ieri 105 tamponi, dei quali 35 sono risultati positivi.