Verde pubblico a Benevento, adottate le aiuole al Rione Libertà Presentata l'iniziativa con il sindaco Mastella e l'assessore Rosa

La rivoluzione del verde a Benevento passa anche e soprattutto per la collaborazione con i cittadini. E così di domenica mattina il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa hanno presentato al rione Libertà la nuova intesa raggiunta con un'azienda del territorio che ha deciso di occuparsi delle aiuole di via Napoli. L'intero viale sarà curato dalla società, che come accaduto anche in altre zone della città hanno deciso di adottare l'area verde.

“Oggi è una bella giornata ambientale”, il commento del delegato al settore ricordando l'appello rivolto ai cittadini sin dall'insediamento in giunta. E in molti sembrano aver risposto presente con “gli adottanti che stanno aumentando. Inoltre, quest'anno abbiamo creato il nuovo regolamento del verde, adesso al vaglio della commissione per poi arrivare in consiglio, proprio per disciplinare le adozioni delle aree verdi che potranno essere date anche in gestione”.

Ed oggi l'assessore non sembra aver dubbi: “Tutti abbiamo capito che la città è nostra e dobbiamo renderla sempre più bella e decorosa”. Ma per le aree che non sono di competenza comunale Alessandro Rosa precisa: “Ci sono aree verdi dove purtroppo il comune non più entrare, ma già abbiamo fatto l'elenco e inoltrato due pec all'Acer. Ma i cittadini possono stare tranquilli che abbiamo monitorato la situazione”.

Soddisfatto il sindaco Mastella, che assicura l'impegno per il rione e ribadisce l'importanza della collaborazione con i cittadini: “Tutto questo contribuisce a rendere piacevole esteticamente la città”, ma risulta importante anche “dal punto di vista sanitario”. Un impegno che “in quest'area diventa molto interessante. E' una zona in cui stiamo investendo parecchio”. Sempre in zona il primo cittadino ha ricordato quindi il trasferimento dei locali dell'Arpac, proprio di fronte alla Spina Verde, ma anche l'inaugurazione del teatrino “considerato tra i cento teatri più belli fatti negli ultimi dieci anni in Italia. Stiamo investendo molto in quest'area”.