San Pio: un solo ricovero nei reparti covid nelle ultime 24 ore Resta vuota la terapia intensiva. Nessun decesso

Un solo ricovero al San Pio nei reparti covid nelle ultime 24 ore. E' questo il bilancio che arriva dal nosocomio sannita, dove ieri erano ricoverate 32 persone mentre oggi ci sono 31 degenti: ciò in virtù di due dimissioni e un ricovero.

Al San Pio resta vuota la terapia intensiva, mentre un solo paziente è in terapia intensiva neonatale dedicata al covid. 11 i pazienti in Pneumologia Subintensiva così come 11 sono i pazienti in Malattie Infettive. Per fortuna non si registra alcun decesso.