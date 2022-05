Turismo, Mastella: la città piace, incentivare presenze Il sindaco annuncia: il 1 primo giugno al via l'illuminazione in diverse zone della città

Che il settore fosse in ripresa era apparso evidente sin dai primi fine settimane di festa, tante le presenze per Pasqua e poi ancora per i ponti del 25 giugno e il 1 maggio. Presto fare bilanci ma il turismo sembra lanciare segnali importanti nel Sannio, in particolare nella città capoluogo. E il sindaco Clemente Mastella a margine dell'incontro di questa mattina al Rione Libertà rispondendo alle domande ai cronisti non sembra aver dubbi: la città piace, ma ammette: “In realtà ad oggi quello che manca è una maggiore presenza dell'impianto alberghiero, anche se i bed and breakfast ci sono. Per il resto c'è una fruibilità abbastanza interessante”.

Il primo cittadino pertanto assicura l'impegno dell'amministrazione a sostenere e incentivare l'aumento delle presenze in città: “Noi mettiamo in essere una serie di manifestazioni per sollecitare le presenze. Ma chiunque arriva, e lo dico con grande orgoglio, trova la città pulita. Ieri sono venuti in tantissimi dalla provincia di Taranto per l'ordinazione episcopale di padre Iannuzzi e sono rimasti contentissimi della città”.

E per l'occasione Mastella annuncia: “Il 1 giugno inauguriamo la prima parte di illuminazione che andrà dalla Provincia a piazza Roma, poi andremo avanti fino alla Basilica Madonna delle Grazie puntando su questo aspetto che si presenterà con un'estetica diversa ma credo molto interessante”.