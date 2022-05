Fiume Sabato, "Noi puliamo, loro sporcano. Denunciate" Rosa lancia l'appello contro gli sversamenti abusivi di rifiuti lungo gli argini

"Mentre proseguono i lavori di pulizia dell'argine del fiume Sabato è sconcertante osservare che sono di nuovo stati sversati nella zona che avevamo già bonificato rifiuti ingombranti, sacchi dell'immondizia e bottiglie".

Così in una nota l'assessore comunale all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa.

"Possiamo intervenire giornalmente... finché ci saranno questi comportamenti sarà drammaticamente inutile ogni celerità: l'amministrazione comunale ha come obiettivo ben chiaro quello di rendere la città pulita, bella, decorosa, ma senza la collaborazione dei cittadini resterà un obiettivo irrealizzabile.

Chiediamo la collaborazione della stragrande maggioranza dei cittadini per bene: denuncino, se vedono, quelli che con questi comportamenti inqualificabili devastano il nostro ambiente urbano, frattanto che saranno installate telecamere in zona, come da mia richiesta al Comandante della Polizia Municipale".