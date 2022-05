Covid: si allenta la pressione del virus sulla Provincia di Benevento 38 casi in un giorno: fino a qualche settimana fa se ne contavano 300 e oltre

Rallenta la morsa del covid nel Sannio: quella di Benevento, come riportato più volte dalla Gimbe di Cartabellotta che monitora la situazione, era ancora negli ultimi giorni una delle province italiane con più casi in rapporto agli abitanti, ma la situazione negli ultimi giorni migliora.

Secondo la Protezione Civile nella giornata di ieri sono stati 38 i positivi nel Sannio: numeri ben al di sotto i 300 casi giornalieri che fino a qualche settimana fa tenevano costantemente la provincia di Benevento intorno ai 1000 casi per 100mila abitanti.

Come noto anche al San Pio la situazione vede un progressivo allentamento della pressione sui reparti dell'ospedale dedicati al coronavirus, dove oggi sono 31 i ricoverati.