L'Acli di Benevento premia De Zerbi a Roma Consegnato assegno da devolvere a strutture per anziani

La Us Acli di Benevento, nel corso della cerimonia del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’ presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, ha consegnato a Mister Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, vincitore del premio Bearzot, un assegno di 5mila euro per donarlo a due fondazioni scelte dal tecnico bresciano che saranno di aiuto alle persone anziane. Il presidente dell’Us Acli di Benevento Alessandro Pepe si è prodigato in prima persona per la raccolta della somma donata. “E’ stato un momento importante per la nostra Unione Sportiva sannita – commenta Alessandro Pepe – consegnare quest’assegno a mister De Zerbi, che a sua volta le consegnerà a due onlus che si occupano degli anziani, Residenza Angelo Maj Fondazione Onlus e Fondazione Pio Ricovero Inabili al lavoro. E’ stato poi molto bello tornare in presenza – continua Pepe – ed emozionante tornare al nostro rituale nel Salone d’Onore del Coni. Sono stati due anni difficili, ma stiamo ripartendo con forza. Questo premio giunto all’undicesima edizione, che porta il nome di un grande uomo, è nato per riprendere i valori umani e sociali, usando la vetrina dello sport, in questo caso del calcio, per trasmettere quelli che sono i nostri valori, quelli degli enti di promozione. Non solo De Zerbi – afferma Pepe – ma tra i protagonisti di questa giornata anche Dino Zoff, Campione del Mondo a Spagna ’82 nonché ex Ct della Nazionale, che ha ritirato il Premio Speciale alla carriera. Il Salone d’Onore del CONI ha tributato poi un lungo applauso anche a Daniele Chiffi, direttore di gara classe ’84 della sezione di Padova che si è aggiudicato il premio in memoria dell’ex arbitro e designatore Stefano Farina. E’ stata davvero una giornata emozionante”, conclude Alessandro Pepe che ha raggiunto Roma insieme ad Antonio Meola (Vicepresidente Vicario Nazionale Us Acli e segretario di Giuria del Premio Bearzot) e Achille Antonaci (Segretario Sviluppo Associativo Us Acli Benevento)