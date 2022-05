Giornata della Creatività, migliaia di studenti in centro L'evento della Consulta provinciale ha coinvolto gli istituti superiori del Sannio

Un'invasione di colori, estro e cultura nel centro di Benevento. Oltre 7mila studenti di tutte le scuole superiori del Sannio sono stati coinvolti nella Giornata dell'Arte e della Creatività studentesca che tra piazza Roma, via Traiano e corso Garibaldi ha promosso spettacoli, laboratori, orientamento e musica.

“Una boccata di aria fresca – ha commentato Glauco Rampone, presidente della Consulta provinciale degli studenti che ha promosso l'evento con il patrocinio morale del Comune di Benevento -. Ieri sera in piazza Roma c'è stato il concerto in cui si sono esibiti 39 artisti della nostra provincia, tutti studenti dei 20 istituti della Provincia di Benevento. Questa mattina, invece, abbiamo le testimonianze di associazioni, enti, compagnie teatrali e di danza. E lungo il Corso Garibaldi spiccano gli stand per la presentazione dei diversi progetti studenteschi. Presenti anche le università e quello della Consulta. E' un evento a cui tenevamo tanto e abbiamo scelto per questa giornata il tema dell'Europa perché in questo momento storico è importante che studenti e studentesse della nostra provincia sentano di appartenere ad una Comunità Europea forte e unita”.

Un progetto sostenuto dalle assessore, Maria Carmela Serluca, Carmen Coppola e Antonella Tartaglia Polcini che ha commentato: ““Gli studenti hanno concepito questo momento, in linea con next generation e Pnrr, come la riapertura della partecipazione giovanile all'insegna del futuro dell'Europa. Sappiamo tutti che il 2022 è l'anno dei giovani e si è deciso di far plasmare l'Europa a loro immagine, lasciando a loro le scelte per il futuro. Questo significa orientare i giovani alla partecipazione nella vita scolastica, nelle scelte universitarie, lavorative e imprenditoriali per concorrere a costruire, con gli altri, un futuro per le altre generazioni. Anche gli obiettivi dello sviluppo sostenibile guardano alla prospettiva intergenerazionale quindi una cittadinanza attiva che renda realmente l'Europa vivibile e sostenibile. Una splendida primavera dei giovani”.