Covid, al San Pio i ricoverati scendono a 30 Nessun decesso, due dimissioni, un nuovo accesso presso l'ospedale di Benevento

Nessun decesso, due dimessi e un nuovo accesso. Va migliorando la situazione nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Sono 30, ora, i pazienti ricoverati, uno in meno rispetto a ieri.

Venti sono sanniti, 10 pazienti provenienti da altre province.

Dodici i pazienti che hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 12 sono nel reparto di malattie infettive, 6 in quello di medicina interna.