Lavori alla rete in via E. Goduti, venerdì interruzione idrica La sospensione del servizio è prevista dalle 14 alle 16, ecco le strade interessate

"A causa di lavori sulla rete idrica, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 16 di venerdì 20 maggio 2022". E' la comunicazione che arriva dalla Gesesa, l'azienda che si occupa del idrico in città precisando che l'interruzione del servizio sarà necessaria nelle seguenti strade: "Via Ennio Goduti, Via Michele Mattei, Via Giuseppe Pasquali, Via Franco Pepicelli, Parte di Via Pasquale Capilongo, Corso Giuseppe Garibaldi dal civ. 196 al civ. 206. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde".