"Sud Motor Expo" accende i motori, ecco il programma della tre giorni a Morcone Educazione stradale, sicurezza e spettacolo nella manifestazione organizzata da Scaperrotta

“Allacciate le cinture perché sta arrivando il più grande evento del Centro Sud Italia: Sud Motor Expo”. Così il Patron di “Sud Motor Expo”, Alberto Scaperrotta, scalda i motori per l’evento che si terrà dal 27 al 29 maggio prossimo nel centro fieristico di Morcone, in provincia di Benevento. La manifestazione dedicata ai motori con un ampio spazio del programma che gli organizzatori hanno voluto riservare alla sicurezza stradale avvalendosi della professionalità dell’Automobile Club di Benevento che ha curato una alcuni incontri con importanti esperti del settore.

PROGRAMMA SUD MOTOR EXPO MORCONE 27/28/29/ MAGGIO

Venerdi 27 maggio

Ore 09,00 Incontro con le scuole - breve corso di Educazione stradale e consegna di materiale didattico

Ore 10,30 Inaugurazione con le autorità e Fanfara Bersaglieri di Orsara di Puglia

Ore 11,00 Convegno: Tempi di guida e di riposo dei conducenti nel rispetto della normativa europea Reg 561/06 e 165/14; La circolazione in Italia dei veicoli con targa estera

Relatore Antonio De Bellis. commissario della Polizia di Stato in quiescenza e docente nelle scuole di formazione di Polizia

Ore 11,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 12,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza Dott. Izzo Antonio

Ore 14,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 14,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 15,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 16,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra Mototerapia per disabili

Ore 17,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza Dott. Izzo Antonio

Ore 18,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 18,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 19,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 20,00 Spettacolo musicale

Ore 21,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 21,45 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Sabato 28 maggio

Ore 09,30 Incontro con le scuole- Il Kart Club impartirà lezioni sull'uso del Kart e verranno consegnati cappellini dell'ACI Karting

Ore 10,30 Faccia a faccia tra presidente ACI Benevento dott.ssa Rosalia La Motta ed il presidente della Provincia di Benevento, dottor Nino Lombardi sulla responsabilità degli Enti territoriali sulla manutenzione delle strade.

Ore 11,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 12,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza Dott. Izzo Antonio

Ore 14,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 14,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 15,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 16,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra Mototerapia per disabili

Ore 17,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza Dott. Antonio Izzo

Ore 18,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 18,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 19,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 20,00 Spettacolo musicale

Ore 21,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 21,45 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Domenica 29 maggio

Ore 10,30 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra Mototerapia per disabili

Ore 11,00 Convegno: - Sleep driving : il sonno alla guida

Relatore prof: Mario del Donno (Direttore U.O.C di Pneumologia A.O. “San Pio” di Benevento)

Ore 12,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza dottore Antonio Izzo

Ore 14,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 14,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 15,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 16,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 17,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza dottore Antonio Izzo

Ore 18,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 18,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 19,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 20,00 Spettacolo musicale

Ore 21,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 21,45 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Durante le tre giornate si terranno corsi di Educazione stradale per i più piccoli e corsi di guida sicura.