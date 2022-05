Legambiente, Basile: i fiumi una risorsa per il turismo naturalistico L'invito del presidente dell'associazione ambientalista

I fiumi? Una risorsa e anche un'importante attrattore turistico. A ribadirlo Antonio Basile, presidente di Legambiente Benevento, intervenuto all'indomani dell'abbandono dei rifiuti lungo il fiume Sabato proprio nei pressi dell'area interessata dai lavori di bonifica. Episodio come si ricorderà denunciato direttamente dall'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, facendo appello alla collaborazione dei cittadini. Ed oggi l'esponente dell'associazione ambientalista rinnova l'invito a considerare i corsi d'acqua della città per le loro potenzialità e commenta: “Serve sicuramente maggiore coscienza civica, poi ovviamente servono anche controllo da parte degli organi competenti”.

Ma come detto Basile rinnova l'invito a considerare i corsi d'acqua una risorsa: “Benevento è una città fluviale, attraversata da due fiumi che possono essere anche un attrattore per il turismo naturalistico, per l'ambiente, per vedere fauna, flora, aspetti che per noi potrebbero sembrare scontati ma non per chi vive lontano da queste realtà. Per cui dovremmo curarli e accudirli questi fiumi come una risorsa e un fattore di potenziale sviluppo”.